2019-09-02T03:12:16+03:00
Происшествия

«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске

На трассе разлился ручей Теплый
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в КомсомольскеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре запретили движение автотранспорта на улице Пермской. Это вынужденная мера в связи со значительным превышением уровня воды в ручье Теплый. Как сообщили в городской администрации, на одном из участков вода вышла на проезжую часть, из-за чего движение по трассе стало небезопасным.

Автолюбителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Убедительная просьба к местным жителям учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

Напомним, вчера, 1 сентября, Амур у Комсомольска поднялся до отметки в 740 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Напомним, опасным явление стало, когда уровень воды превысил 650 сантиметров, неблагоприятным - на отметке в 450 сантиметров. В краевой столице отмечают спад уровня воды в Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке
Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод
Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды
Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу
В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске
Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя
Очистительный огонь избавил Хабаровский край от тонны конопли
На укреплении дамб в Комсомольске впервые опробуют новый виброкаток
Бесплатные детские секции открыли при хабаровском храме
Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметра
Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономии
Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилию
На автозаправке в Хабаровском крае нашли угрозу экологии
В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери
У Хабаровского театра кукол намечаются частые гастроли на новом автобусе
Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметров
Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан
Погода в Хабаровске на 2 сентября 2019 года: днем до +22, небольшой дождь
В Хабаровском крае в районах Вяземском и имени Лазо ожидается незапланированный рост уровня воды
В Комсомольском районе ищут пропавшую пенсионерку
Жителей Хабаровского края ждет трезвый понедельник
Уровень воды в Комсомольске превысил критическую отметку почти на метр
В Хабаровске эвакуировали одно из отделений банка «Восточный»
Культурно-спортивный фестиваль «Русская удаль» прошел в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 сентября 2019 года: к вечеру дождь