«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске

СЕГОДНЯ 03:12 2019-09-02T03:12:16+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре запретили движение автотранспорта на улице Пермской. Это вынужденная мера в связи со значительным превышением уровня воды в ручье Теплый. Как сообщили в городской администрации, на одном из участков вода вышла на проезжую часть, из-за чего движение по трассе стало небезопасным.

Автолюбителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Убедительная просьба к местным жителям учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

Напомним, вчера, 1 сентября, Амур у Комсомольска поднялся до отметки в 740 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Напомним, опасным явление стало, когда уровень воды превысил 650 сантиметров, неблагоприятным - на отметке в 450 сантиметров. В краевой столице отмечают спад уровня воды в Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU