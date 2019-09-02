На автозаправке в Хабаровском крае нашли угрозу экологии

СЕГОДНЯ 03:35 2019-09-02T04:01:10+03:00

Асфальт на территории потрескался, а значит, был риск попадания разлившихся нефтепродуктов в почву

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В Хабаровском крае нашли автозаправочную станцию с угрозой для экологии. Потенциально опасный объект находится в Николаевске-на-Амуре. Во время проверки обнаружили, что территорию не оборудовали производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков. Асфальтобетонное покрытие повреждено, что может способствовать попаданию нефтепродуктов в почву и грунты в результате проливов.

- Все эти недочеты расценили как нарушение природоохранного законодательства при эксплуатации автозаправочной станции. В отношении организации-владельца станции начались разбирательства. В ситуации поучаствовал и суд, куда природоохранный прокурор направил исковое заявление. Требование документа сводилось к понуждению организации устранить найденные недочеты, - прокомментировали в пресс-службе Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

В итоге суд постановил обязать компанию-собственника станции оборудовать территорию автозаправки согласно требованиям. Организации нужно будет установить производственно-ливневую канализационную систему, а также твердое водонепроницаемое покрытие и инженерные устройства на случай разгерметизации топливной емкости автоцистерны. Эту работу нарушитель должен сделать в срок до 1 июня 2020 года.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU