2019-09-02T05:39:40+03:00
Происшествия

Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилию

Жертвой молодого парня стала его же бывшая девушка, которая никак не хотела реанимировать угасшие отношения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилиюЧувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилиюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Молодой хабаровчанин предстанет перед судом по обвинению в насилии. По версии следствия, жертвой 22-летнего фигуранта стала его же бывшая девушка. Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 июля 2019. Тогда обвиняемый пришел к своей пассии, заранее прилично выпив горячительных напитков.

- Сексуальное насилие произошло в подъезде жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Хабаровска. Когда злоумышленника задержали, он рассказал свою версию развития событий. Они с жертвой два года встречались, потом расстались. Он пытался реанимировать отношения, но девушка этого не хотела, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В свое оправдание парень рассказал, что решился на «черное дело» из чувства ревности и под действием большого количества выпитого спиртного. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали. Материалы дела уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке
Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод
Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды
Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу
В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске
Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя
Очистительный огонь избавил Хабаровский край от тонны конопли
На укреплении дамб в Комсомольске впервые опробуют новый виброкаток
Бесплатные детские секции открыли при хабаровском храме
Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметра
Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономии
На автозаправке в Хабаровском крае нашли угрозу экологии
«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске
В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери
У Хабаровского театра кукол намечаются частые гастроли на новом автобусе
Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметров
Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан
Погода в Хабаровске на 2 сентября 2019 года: днем до +22, небольшой дождь
В Хабаровском крае в районах Вяземском и имени Лазо ожидается незапланированный рост уровня воды
В Комсомольском районе ищут пропавшую пенсионерку
Жителей Хабаровского края ждет трезвый понедельник
Уровень воды в Комсомольске превысил критическую отметку почти на метр
В Хабаровске эвакуировали одно из отделений банка «Восточный»
Культурно-спортивный фестиваль «Русская удаль» прошел в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 сентября 2019 года: к вечеру дождь