Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилию

СЕГОДНЯ 04:05 2019-09-02T05:39:40+03:00

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Молодой хабаровчанин предстанет перед судом по обвинению в насилии. По версии следствия, жертвой 22-летнего фигуранта стала его же бывшая девушка. Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 июля 2019. Тогда обвиняемый пришел к своей пассии, заранее прилично выпив горячительных напитков.

- Сексуальное насилие произошло в подъезде жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Хабаровска. Когда злоумышленника задержали, он рассказал свою версию развития событий. Они с жертвой два года встречались, потом расстались. Он пытался реанимировать отношения, но девушка этого не хотела, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В свое оправдание парень рассказал, что решился на «черное дело» из чувства ревности и под действием большого количества выпитого спиртного. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали. Материалы дела уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU