2019-09-02T05:38:50+03:00
Происшествия

Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономии

Молодой человек специализировался на распространении порно через интернет, за что и заработал уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономииЛюбителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за распространение порнографических материалов в интернете. Фигурант из поселка Бриакан промышлял «клубничкой» в период с августа по февраль 2018 года. При этом, чтобы заниматься своим «черным делом», 27-летний нарушитель пользовался личным аккаунтом в социальной сети, а с его страницы контент расходился среди других пользователей. Во время проверки выяснили, что любой желающий мог спокойно не только просматривать содержимое публикации, но и копировать его для себя.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбудили по статье «Незаконное распространение порноматериалов с использованием средств массовой информации и интернета». На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке
Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод
Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды
Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу
В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске
Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя
Очистительный огонь избавил Хабаровский край от тонны конопли
На укреплении дамб в Комсомольске впервые опробуют новый виброкаток
Бесплатные детские секции открыли при хабаровском храме
Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметра
Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилию
На автозаправке в Хабаровском крае нашли угрозу экологии
«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске
В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери
У Хабаровского театра кукол намечаются частые гастроли на новом автобусе
Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметров
Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан
Погода в Хабаровске на 2 сентября 2019 года: днем до +22, небольшой дождь
В Хабаровском крае в районах Вяземском и имени Лазо ожидается незапланированный рост уровня воды
В Комсомольском районе ищут пропавшую пенсионерку
Жителей Хабаровского края ждет трезвый понедельник
Уровень воды в Комсомольске превысил критическую отметку почти на метр
В Хабаровске эвакуировали одно из отделений банка «Восточный»
Культурно-спортивный фестиваль «Русская удаль» прошел в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 сентября 2019 года: к вечеру дождь