Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 04:28 2019-09-02T05:38:50+03:00

Молодой человек специализировался на распространении порно через интернет, за что и заработал уголовное дело

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В Еврейской автономии в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за распространение порнографических материалов в интернете. Фигурант из поселка Бриакан промышлял «клубничкой» в период с августа по февраль 2018 года. При этом, чтобы заниматься своим «черным делом», 27-летний нарушитель пользовался личным аккаунтом в социальной сети, а с его страницы контент расходился среди других пользователей. Во время проверки выяснили, что любой желающий мог спокойно не только просматривать содержимое публикации, но и копировать его для себя.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбудили по статье «Незаконное распространение порноматериалов с использованием средств массовой информации и интернета». На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU