2019-09-02T05:37:00+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметра

За сутки река «подросла» еще на 13 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметраУровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметраФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре зафиксировали уровень воды на отметке в 753 сантиметра. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на утро понедельника. Отметим, что за сутки река «подросла» на 13 сантиметров, гидрологи прогнозируют, что Амур и дальше будет расти. Напомним, опасным явление стало на отметке еще в 650 сантиметров.

В краевой столице уровень Амура, наоборот, стал падать. Так, по данным на шесть часов утра, 2 сентября, вода была на отметке в 634 сантиметра. В течение двух суток ожидаются колебания уровней воды у Хабаровска. Ранее сообщалось, что в Вяземском районе и районе имени Лазо объявили штормовое предупреждение. Это вынужденная мера в связи со смещением паводков с рек КНР на реку Уссури. В пределах опасных отметок находится река на участке Хабаровск-Комсомольск-на Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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