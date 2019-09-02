2019-09-02T05:14:51+03:00
Общество

Бесплатные детские секции открыли при хабаровском храме

Ребята смогут попробовать свои силы в секциях бокса, плавания, футбола и спортивного туризма
Александр ШТААЛЬ
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Бесплатные детские секции открыли при хабаровском краеБесплатные детские секции открыли при хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске появились дополнительные бесплатные детские секции. Они работают при православном храме святителя Николая Чудотворца. В кружках ждут юных посетителей, начиная с 1 сентября. Ребята смогут попробовать свои силы в секциях бокса, плавания, футбола и спортивного туризма.

Как отметили в пресс-службе Хабаровской епархии, занятия ведут профессиональные тренеры. Желающие смогут побывать на занятиях, где в качестве преподавателя будет выступать священник, с которым дети будут изучать Библию.

Отметим также, что есть возможность устроить на территории храма пикники на открытом воздухе. Гости смогут общаться и набираться сил для физического развития и духовных знаний. Детей и их родителей приглашают по адресу: Хабаровск, улица Прогрессивная, 2Б. Более подробная информация по телефонам 8-914-213-08-20 и 8-929-413-00-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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