На укреплении дамб в Комсомольске впервые опробуют новый виброкаток

СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-02T05:36:07+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре продолжается борьба за сушу. На укрепление дамб бросили большое количество техники, на объектах работают волонтеры, спасатели и военные. Чтобы как можно лучше утрамбовать грунт в насыпях и повысить тем самым их прочность, решили использовать современный виброкаток.

- Такую технику впервые используют в укреплении гидросооружений. Использовать ее будут военные железнодорожники, которые сейчас трудятся на объектах города Юности. Эта техника стоит на вооружении соединения железнодорожных войск округа, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Дополнительно дамбу обкладывают мешками с песком, что в свою очередь защищает сооружение от ударов волн и разрушения. Напомним, гидрозащитная дамба сейчас в ширину составляет около четырех метров и в высоту от одного до двух метров. Уровень варьируется в зависимости от гидрологических особенностей реки в районе возведения. Ожидается, что возводимая насыпь сможет удержать воду в случае подъема реки Амур до отметки восьми метров.

ИСТОЧНИК KP.RU