Очистительный огонь избавил Хабаровский край от тонны конопли

СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-02T06:53:44+03:00

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В Хабаровском крае продолжается операция «Мак-2019». Суть ее направлена по поиск очагов произрастания наркосодержащей травы, а также на ликвидацию опасной для жизни и здоровья человека конопли. В общей сложности правоохранителям и военным удалось уничтожить больше одной тонны «неправильных» растений.

- Во время операции обнаружили четыре крупных очага произрастания дикорастущей конопли. Трава занимала территорию площадью около двух гектаров в Бикинском и Ульчском районах. Для ликвидации растений задействовали военную гусеничную технику, кусты уничтожали с помощью огня, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В целом за время операции удалось выявить 27 незаконных посевов наркосодержащих растений, пресечь 52 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также привлекли к уголовной ответственности 31 человека, составили 44 протокола об административных правонарушениях.

Собственникам земельных участков напоминают о необходимости уничтожать дикорастущие посевы наркосодержащих растений. Если вы знаете о том, кто и где может выращивать запрещенную траву, а также владеете информацией о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пожалуйста, сообщите об этом по телефону «02», (4212) 387-387 или «128».

ИСТОЧНИК KP.RU