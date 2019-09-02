В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя

СЕГОДНЯ 06:17 2019-09-02T06:52:26+03:00

В связи с этим карантинную фитосанитарную зону упразднили за ненадобностью

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В Советской Гавани дачники смогли справиться с назойливым червем, обожающим картофель. Научное название паразита - «Золотистая картофельная нематода». Из-за него в течение шести лет действовала карантинная фитосанитарная зона. За это время специалисты не смогли обнаружить ни одного случая проявления червя, поэтому решили упразднить зону за ненадобностью.

- Приказ о снятии особо режима подписал 31 июля 2019 года исполняющий руководителя управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. Сейчас карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде отменены, - прокомментировали в пресс-службе управления.

Отметим также, что свободной от вредителя официально признали территорию дачного потребительского кооператива «Юбилейный». Он расположен в городе Советская Гавань и занимает пять земельных участков в границах очагов на площади 0,3 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU