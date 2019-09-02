2019-09-02T06:50:57+03:00
Общество

Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября

В планах доставить до этой даты еще 38,5 тысячи тонн топлива
Александр ШТААЛЬ
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Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октябряЗавоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октябряФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае до 20 октября планируют полностью завершить завоз топлива в северные районы. На сегодняшний день остается доставить 38,5 тысячи тонн топлива, в том числе 14,9 тысячи тонн угля и 23,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Всего на север региона завезли 58 процентов от планируемого объема топливных продуктов.

Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, в рамках составленного плана доставляют топливо в Нанайский, Николаевский, Ульчский, имени Полины Осипенко, Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы.

В связи с высоким уровнем воды в реке Амур и подтоплением причалов в поселениях Ульчского и имени Полины Осипенко районов погрузку дизтоплива в танкер в порту Хабаровска перенесли на 15 сентября.

Централизованные поставки топлива в 2019 году обошлись примерно в 1,85 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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