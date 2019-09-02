Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае до 20 октября планируют полностью завершить завоз топлива в северные районы. На сегодняшний день остается доставить 38,5 тысячи тонн топлива, в том числе 14,9 тысячи тонн угля и 23,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Всего на север региона завезли 58 процентов от планируемого объема топливных продуктов.
Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, в рамках составленного плана доставляют топливо в Нанайский, Николаевский, Ульчский, имени Полины Осипенко, Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы.
В связи с высоким уровнем воды в реке Амур и подтоплением причалов в поселениях Ульчского и имени Полины Осипенко районов погрузку дизтоплива в танкер в порту Хабаровска перенесли на 15 сентября.
Централизованные поставки топлива в 2019 году обошлись примерно в 1,85 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU