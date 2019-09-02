В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-02T07:17:24+03:00

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Хоккейный сезон в Хабаровске пройдет в прямом смысле в новом свете. Речь идет об освещении, которое в «Платинум Арене» привели в соответствие с требованиями технических регламентов Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, в результате модернизации поменяли схему установки светильников. Раньше они располагались слева и справа арены, сейчас их разместили непосредственно над ледовым полем. Такая расстановка позволяет ровно осветить лед, значит, тени от несущих конструкций исчезнут.

Остается дождаться, когда же нововведение оценят зрители, а пока идет подготовка к первым играм Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Они пройдут в краевой столице 7 и 8 сентября в 17:00. В «Платинум Арене» встретятся команды «Амур» и «Трактор» из Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU