2019-09-02T09:37:18+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу

За парты в этом году сели 364 ученика
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школуВ Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школуФото: Правительство Хабаровского края
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В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу. При этом лицензию на ведение образовательной деятельности учреждение получило в конце прошлой недели. В новом учебном году за парты здесь сели 364 ученика, которые особенно тщательно будут изучать математику, физику и информатику.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, программа обучения состоит из трех частей - инвариантная с конкретными предметами, вариативная - когда ученики смогут выбрать основной профиль - и внеурочная, включающая в себя пять направлений. Чтобы ребятам было комфортно заниматься, учебные помещения укомплектовали современной техникой, например, 3D-монитором, 3D-очками и специальным программным обеспечением для моделирования.

Обучение в Инженерной школе – это одно из звеньев непрерывного инженерного образования. Такую модель обучения практикуют на протяжении нескольких лет с целью подготовить разносторонне развитых, технически грамотных выпускников, имеющих навыки проектной деятельности. Напомним, Инженерную школу обустроили на базе средней школы №25. Строительство шло с 2016 года в рамках долгосрочного Плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Общая стоимость работ составила более 440 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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