2019-09-02T08:29:28+03:00
Происшествия

Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае

Мужчина принес в свой гараж емкости с порохом и хранил их до прихода полицейских
Александр ШТААЛЬ
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Взрывная находка обеспечила головное дело сельчанину в Хабаровском краеВзрывная находка обеспечила головное дело сельчанину в Хабаровском краеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель поселка Эльбан рискует лишиться свободы из-за пороха. Взрывчатое вещество хранилось его гараже и находилось в металлической банке и картонной коробке. Емкости с сыпучим материалом фигурант нашел в доме своего отца. Недолго думая, мужчина перенес опасную находку к себе, позже ее обнаружили полицейские во время обыска.

- Всего у подозреваемого обнаружили 286 граммов сыпучего материала, а эксперты подтвердили, что это порох. Лицензии на приобретение и специального разрешения на использование и хранение взрывчатого вещества у сельчанина не было, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы сроком до пяти лет со штрафом в размере заработной платы. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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