2019-09-02T08:49:36+03:00
Недвижимость

Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды

Неудобство связано с гидравлическими испытаниями трубопроводов на ТЭЦ №3
Ольга КИВА
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Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей водыТри района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 2 сентября, в трех районах Хабаровска отключили горячую воду. Это вынужденная мера в связи с проведением гидравлических испытаний трубопроводов на ТЭЦ №3. Ограничение по подаче ресурса будет действовать до 6 сентября.

Как сообщили в городской администрации, без горячего водоснабжения останутся жители Краснофлотского, частично - Железнодорожного и Кировского районов. Всего отключат одну тысячу 640 жилых домов. Среди них также будут дома частного сектора, 26 детских садов, 35 школ, пять социальных объектов, а также 39 медицинских учреждений.

Напомним, с 9 августа остановили подачу горячей воды с котельной, расположенной по улице Мельничной, 27А. Это вынужденная мера в связи с резким ухудшением качества подаваемой воды. В микрорайоне «Красная речка» без горячей воды остаются 70 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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