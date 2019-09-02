2019-09-02T09:51:55+03:00
Происшествия

Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке

Помимо военного приговор суда заслушали еще три фигуранта
Александр ШТААЛЬ
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Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банкеСержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд над четырьмя фигурантами по делу о мошенничестве в отношении банка. Один из осужденных до разбирательств служил по контракту в должности младшего сержанта. Из материалов дела следует, что преступление криминальный квартет совершил осенью 2017 года.

Сержанта не остановил тот факт, что военнослужащим запрещено заниматься иной трудовой деятельностью, когда он трудоустроился агентом в банк. По договоренности, ранее достигнутой с тремя подельниками, военный передал им логин и пароль от своей учетной записи в мобильном приложении банка.

- Дальше злоумышленники с помощью абонентских номеров и копий паспортов шести граждан подали в банк заявки на оформление кредитных карт от их имени этих самых граждан. Получив одобрение, подельники активировали карты и через банкомат сняли со счетов в общей сложности 327 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, - прокомментировали в Главном военном следственном управлении.

Во время разбирательств осужденные признали свою вину в содеянном. Согласно приговору сержанта и еще одного подельника лишили свободы на срок один год. Еще один соучастник получил три с половиной года, четвертая подельница – один год условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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