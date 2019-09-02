2019-09-02T10:21:11+03:00
Общество

Хабаровчанин чуть не поплатился свободой за 200 тысяч рублей штрафа

Такую сумму мужчина «заработал» за управление машиной в нетрезвом виде
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин чуть не поплатился свободой за 200 тысяч рублей штрафаХабаровчанин чуть не поплатился свободой за 200 тысяч рублей штрафаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хабаровчанину пришлось выбирать между свободой и оплатой долга. Мужчина хорошо подумал и выбрал второе – раздобыл 200 тысяч рублей и сразу погасил всю задолженность. К слову, такую сумму горожанин успел «заработать» за вождение в нетрезвом виде.

- Ранее мужчина попался на нарушении, позже был суд, который обязал в итоге бедового автолюбителя заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Но про суд и про долг хабаровчанин вскоре забыл, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчине вручили требование о необходимости исполнить решение суда, но со стороны горожанина никаких действий не последовало. Тогда должника предупредили, что в случае неоплаты ему могут заменить наказание, например, на лишение свободы. Такая постановка вопроса дала наконец-то результат – долг мужчина погасил полностью и довольно быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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