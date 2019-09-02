Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-02T09:33:32+03:00

В этот проект вложили в общей сложности 4,9 миллиарда рублей

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В аэропорту Хабаровска скоро заработает новый международный терминал. Разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию выдали 30 августа в Росавиации. Чуть ранее разрешительные документы на сооружение выдали в Ростехнадзоре. В заключении говорится, что здание соответствует всем требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского аэропорта, в строительство нового терминала вложили 4,9 миллиарда рублей инвестиций. В целом сооружение заняло территорию площадью 27,7 тысячи квадратных метров. По проекту пропускная способность терминала составит три миллиона человек в год.

Напомним, над проектом нового терминала работали специалисты из немецкой компании, а генеральным подрядчиком строительства был турецкий консорциум. Новый терминал внутренних авиалиний оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения и семью эскалаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU