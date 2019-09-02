2019-09-02T09:33:32+03:00
Общество

Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод

В этот проект вложили в общей сложности 4,9 миллиарда рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод ФОТО: Хабаровский аэропортНовому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод ФОТО: Хабаровский аэропорт
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска скоро заработает новый международный терминал. Разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию выдали 30 августа в Росавиации. Чуть ранее разрешительные документы на сооружение выдали в Ростехнадзоре. В заключении говорится, что здание соответствует всем требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского аэропорта, в строительство нового терминала вложили 4,9 миллиарда рублей инвестиций. В целом сооружение заняло территорию площадью 27,7 тысячи квадратных метров. По проекту пропускная способность терминала составит три миллиона человек в год.

Напомним, над проектом нового терминала работали специалисты из немецкой компании, а генеральным подрядчиком строительства был турецкий консорциум. Новый терминал внутренних авиалиний оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения и семью эскалаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке
Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды
Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу
В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске
Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя
Очистительный огонь избавил Хабаровский край от тонны конопли
На укреплении дамб в Комсомольске впервые опробуют новый виброкаток
Бесплатные детские секции открыли при хабаровском храме
Уровень Амура в Комсомольске 2 сентября 2019 года: вода на отметке в 753 сантиметра
Любителя «клубнички» приструнили в Еврейской автономии
Чувство ревности и много алкоголя подтолкнули хабаровчанина к насилию
На автозаправке в Хабаровском крае нашли угрозу экологии
«Большая вода» притормозила движение на улице Пермской в Комсомольске
В Хабаровском крае продолжат поиски пропавших отца и дочери
У Хабаровского театра кукол намечаются частые гастроли на новом автобусе
Уровень Амура в Хабаровске 2 сентября 2019 года: вода опустилась до 634 сантиметров
Сельчанин в ЕАО нашел взрывоопасный клад на берегу реки Биджан
Погода в Хабаровске на 2 сентября 2019 года: днем до +22, небольшой дождь
В Хабаровском крае в районах Вяземском и имени Лазо ожидается незапланированный рост уровня воды
В Комсомольском районе ищут пропавшую пенсионерку
Жителей Хабаровского края ждет трезвый понедельник
Уровень воды в Комсомольске превысил критическую отметку почти на метр
В Хабаровске эвакуировали одно из отделений банка «Восточный»
Культурно-спортивный фестиваль «Русская удаль» прошел в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 сентября 2019 года: к вечеру дождь