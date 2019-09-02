Комсомольчане почтили память воинов Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-02T12:33:39+03:00

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В Хабаровском крае почтили память воинов, положивших свои жизни во время Второй мировой войны. Так, в Комсомольске-на-Амуре основные памятные мероприятия прошли 2 сентября. В этом году исполнилось 74 года с тех пор, как закончилась самая кровопролитная и беспощадная война.

Как сообщили в городской администрации, сегодня горожане возложили цветы к Вечному огню и на Мемориальном комплексе, посвященном погибшим землякам. В церемонии возложения участвовали представители городской общественности, администрации города, депутаты городской и краевой дум, воинского гарнизона, а также студенты и учащиеся школ.

Напомним, 2 сентября 1945 был подписан Акт о капитуляции. На этой ноте Вторая мировая война стала историей, о которой нынешнему поколению никак нельзя забывать. Хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU