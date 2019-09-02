Затопленную школу №14 в Биробиджане привели в порядок перед началом занятий

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-02T12:32:31+03:00

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В Биробиджане привели в порядок школу №14. Чуть раньше это учебное заведение оказалось подтопленным «большой водой», и ребята не смогли сегодня сесть за парты. Однако воду из подвального помещения откачали, и учреждение открыто для посещения. За парты ребята смогут сесть завтра, 3 сентября.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, аналогичная ситуация в школах №№9 и 11. Здесь перешли на иную форму обучения - организуют учебу с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного образования. Ученики обозначенных школ занимаются через федеральный портал «Российская электронная школа».

Отметим, что пока ребята осваивают новые технологии обучения, в мэрии делают все возможное, чтобы учеба в школах №№ 9 и 11 началась в обычном режиме. Если вода из подвальных помещений уйдет в течение нескольких дней, то школы заработают раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU