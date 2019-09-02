2019-09-02T12:30:38+03:00
Общество

На мост в Индустриальном районе Хабаровска потратят полтора миллиона рублей

Работы на объекте начнутся в начале сентября
Александр ШТААЛЬ
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На мост в Индустриальном районе Хабаровска потратят полтора миллиона рублейНа мост в Индустриальном районе Хабаровска потратят полтора миллиона рублейФото: Администрация Хабаровска
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В Индустриальном районе Хабаровска собираются восстановить мост. Конструкция изрядно пострадала в результате обильных осадков, на которые погода в этом году была довольно щедра. Ливни спровоцировали подъем уровня в притоке реки Красной, как результат - мост в районе улицы Южной пришел в негодность.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в начале сентября к месту разрушения мостового перехода выдвинется строительная техника. Также последствия непогоды устраняли в двух образовательных учреждениях, где вода затопила подвалы. В детском саду на улице Союзной, 22 работали три мотопомпы, столько же перекачивающих устройств задействованы в школе №39.

Напомним, днем 2 сентября уровень Амура в Хабаровске составил 636 сантиметров. Гидрологи прогнозируют, что ситуация еще будет меняться, однако стремительных повышений или понижений уровня воды пока не ожидается. К слову, за минувшие сутки Амур немного опустился и снова поднялся на один сантиметр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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