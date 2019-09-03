СЕГОДНЯ 01:25 2019-09-03T01:25:33+03:00

Погода в Хабаровске на 3 сентября 2019 года: днем до +23, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В столице Еврейской автономии возможен небольшой дождь

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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

В Охотске небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU