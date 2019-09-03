Погода в Хабаровске на 3 сентября 2019 года: днем до +23, без осадков
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
В Охотске небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU