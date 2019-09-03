Хабаровские кикбоксеры победами покоряют Европу

СЕГОДНЯ 01:29 2019-09-03T01:29:23+03:00

В этот раз спортсмены отличились на первенстве в Венгрии

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Хабаровские кикбоксеры на первенстве Европы показали свою силу и удаль, вырвав победу у соперников. Копилку спортивных достижений края в этот раз пополнили Владислав Ложкин, Евгения Помазкина и Семен Буров.

- Так, «золото» вполне заслужено досталось юниорке Евгении Помазкиной. Девушка выступала в весовой категории 48 килограммов и вышла в финал соревнований, победив прошлогоднюю финалистку Первенства мира из Сербии. Точкой в этом спортивном вопросе стала победа над турчанкой Саиде Цетинтас, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Также отличился на соревнованиях юниор Семен Буров, выступавший в весовой категории 81 килограмм. Он в финале поборол россиянина Валерия Иванова. Совсем немного для победы не хватило Владиславу Ложкину, который, увы, проиграл в упорном бою финалисту Первенства из Португалии Даниэлю Андраде.

Отметим, что в прошлом году Евгения и Семен выиграли Первенство мира в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU