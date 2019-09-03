2019-09-03T02:09:53+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 3 сентября 2019: вода стабильно сдает позиции

По данным на шесть часов утра река была на отметке 629 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 3 сентября 2019: вода стабильно сдает позицииУровень Амура в Хабаровске 3 сентября 2019: вода стабильно сдает позицииФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Уровень воды в Хабаровске 3 сентября составил 629 сантиметров. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на шесть часов утра. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток ожидается спад уровня воды в Амуре на три-пять сантиметров.

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, от села Троицкое до Комсомольска вода продолжает подниматься в пределах 6-13 сантиметров в сутки. Также на сегодняшний день подтоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь. На уровне неблагоприятного явления вода в Амуре в Комсомольском, Ульчском районах, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах, на реках Кур и Тунгуска в Хабаровском районе.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Вяземском и имени Лазо районах, где на реке Уссури ожидается подъем воды до отметки опасного явления. Так, у села Шереметьево 3-6 сентября вода поднимется до 920-950 сантиметров, у села Венюково 3-6 сентября – до 500-530 сантиметров, у села Новосоветское 3-6 сентября – до 700-730 сантиметров. Также ожидается подъем до 480-530 сантиметров на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка в Вяземском районе 3-4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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