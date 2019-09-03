Хабаровчанин отметил вековой юбилей в начале сентября

СЕГОДНЯ 02:24 2019-09-03T02:24:29+03:00

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Хабаровчанин Александр Васильевич Ларькин 1 сентября отметил вековой юбилей. Именинник в свой день рождения принимал поздравления от друзей и родственников, а также поделился своим секретом долголетия.

- Надо любить свою семью. Не пить и не курить. И, самое главное, - работать. Я трудился на железной дороге 50 лет, - рассказал виновник торжества.

Для справки: Александр Васильевич родился 1 сентября 1919 года в селе Аряшево Пензенской области. В ноябре 1939 года ушел в армию, а во время войны защищал Хабаровск, неся службу в 12-м отдельном дивизионе аэростатов заграждения. У Александра Ларькине есть медаль «За Победу над Японией». После службы в 1946 году он переехал в город Белогорск Амурской области, нашел там работу на железной дороге. К слову, брак юбиляра и его супруги Анны Степановой длится уже 72 года. У четы две дочери, три внука и шесть правнуков.

Как отметили в городской администрации, в Хабаровске сегодня более 800 граждан, отметивших 90-й, 95-й, 100-й дни рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU