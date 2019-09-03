2019-09-03T02:24:29+03:00
Общество

Хабаровчанин отметил вековой юбилей в начале сентября

Александр Васильевич Ларькин в свой день рождения рассказал о своем секрете долголетия
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчанин отметил вековой юбилей в начале сентябряХабаровчанин отметил вековой юбилей в начале сентябряФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Хабаровчанин Александр Васильевич Ларькин 1 сентября отметил вековой юбилей. Именинник в свой день рождения принимал поздравления от друзей и родственников, а также поделился своим секретом долголетия.

- Надо любить свою семью. Не пить и не курить. И, самое главное, - работать. Я трудился на железной дороге 50 лет, - рассказал виновник торжества.

Для справки: Александр Васильевич родился 1 сентября 1919 года в селе Аряшево Пензенской области. В ноябре 1939 года ушел в армию, а во время войны защищал Хабаровск, неся службу в 12-м отдельном дивизионе аэростатов заграждения. У Александра Ларькине есть медаль «За Победу над Японией». После службы в 1946 году он переехал в город Белогорск Амурской области, нашел там работу на железной дороге. К слову, брак юбиляра и его супруги Анны Степановой длится уже 72 года. У четы две дочери, три внука и шесть правнуков.

Как отметили в городской администрации, в Хабаровске сегодня более 800 граждан, отметивших 90-й, 95-й, 100-й дни рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спектакли «Золотой маски» потрясают зрителей в Хабаровском крае
Нужна мужская помощь и микроавтобус в поисках отца и дочки в Хабаровском крае
За наркотрафик из ЕАО в Хабаровск «бизнесмен» рискует лишиться свободы на 20 лет
Жалобы в день выборов в Хабаровском крае примут по телефону «горячей линии»
Район Комсомольска прикрыли от «большой» воды достроенной дамбой
Выпускники снова попытаются сдать ЕГЭ в Хабаровском крае
Хабаровский библиограф получила гранд на крымской «Тавриде-АРТ»
За парты в Хабаровском крае в новом учебном году сели 150 тысяч ребят
Конкурс «Во славу отцов и Отечества» стартовал в Хабаровске
В Хабаровске на две недели отключат горячую воду из-за испытаний
Чемпионом мира вернулся из Канады в ЕАО молодой пауэрлифтер
Спайдермен с криминальными наклонностями влез в квартиру в Комсомольске
Уровень Амура в Комсомольске 3 сентября 2019: стихия набирает обороты
Уровень Амура в Хабаровске 3 сентября 2019: вода стабильно сдает позиции
Хабаровские кикбоксеры победами покоряют Европу
Погода в Хабаровске на 3 сентября 2019 года: днем до +23, без осадков
На мост в Индустриальном районе Хабаровска потратят полтора миллиона рублей
Затопленную школу №14 в Биробиджане привели в порядок перед началом занятий
Комсомольчане почтили память воинов Второй мировой войны
Хабаровчанин чуть не поплатился свободой за 200 тысяч рублей штрафа
Сержанта из Хабаровска осудили за мошенничество в банке
Новому терминалу в аэропорту Хабаровска выдали разрешение на ввод
Три района в Хабаровске на четыре дня останутся без горячей воды
Взрывная находка обеспечила уголовное дело сельчанину в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре открыли Инженерную школу
В новом свете увидят болельщики хоккейные игры в Хабаровске
Завоз топлива на север Хабаровского края закончат к 20 октября
В Хабаровском крае дачники освободили картофель от назойливого червя