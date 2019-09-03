Уровень Амура в Комсомольске 3 сентября 2019: стихия набирает обороты

СЕГОДНЯ 02:33 2019-09-03T02:33:46+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре уровень воды на утро 3 сентября составил 766 сантиметров. Такие данные предоставили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, вод и дальше будет подниматься, ожидаемая тенденция – 13 сантиметров в сутки. Напомним, неблагоприятным явление на фоне паводка стало, когда река была на отметке в 450 сантиметров, опасным – на уровне 650 сантиметров.

Отметим, что гидрологическая ситуация в Хабаровске постепенно стабилизируется. Так, за сутки уровень воды в Амуре опустился до отметки в 629 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня ожидается спад воды в реке.

К слову, от села Троицкое до Комсомольска вода продолжает подниматься в пределах 6-13 сантиметров в сутки. Также на сегодняшний день подтоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь.

ИСТОЧНИК KP.RU