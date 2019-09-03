Спайдермен с криминальными наклонностями влез в квартиру в Комсомольске
Жительница Комсомольска вернулась домой с работы и обнаружила, что в ее квартире побывал некто. Неизвестный прихватил с собой ее ноутбук и покинул помещение. О пропаже женщина сообщила в полицию.
- Оперативники провели проверку и вскоре даже смогли задержать предполагаемого вора. Им оказался 34-летний сосед заявительницы. Он рассказал, что залез на козырек подъезда и через открытое окно проник в квартиру, расположенную на втором этаже. Помещение злоумышленник покинул через балкон, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время обыска у мужчины нашли похищенное имущество. Компьютер уже вернули законной владелице. В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств мужчина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU