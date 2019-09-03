Чемпионом мира вернулся из Канады в ЕАО молодой пауэрлифтер

СЕГОДНЯ 03:24 2019-09-03T03:24:48+03:00

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В Еврейскую автономию вернулся победитель чемпионата мира по пауэрлифтингу Георгий Рыков. Международные соревнования проходили в Канаде. Там спортсмен из дальневосточного региона стал лучшим в таких дисциплинах, как жим лежа, становая тяга и приседании со штангой.

Как отметили в пресс-службе правительства области, Георгий Рыков обошел соперников из Японии и Украины. Сам же спортсмен рассказал, что особенно хлопотно было побороть конкурента из Страны восходящего солнца. Но он собрался с силами и вырвал свою победу.

На фоне такого спортивного успеха, активисты высказали просьбу поддержать развитие силового троеборья в области. Так, местные власти уже дали распоряжение проработать вопрос об открытии помещения для занятий пауэрлифтингом. При этом сами спортсмены выразили готовность сделать в помещении ремонт, если потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU