2019-09-03T03:40:32+03:00
Недвижимость

В Хабаровске на две недели отключат горячую воду из-за испытаний

В частности подачу ресурса ограничат в Индустриальном, частично Центральном и Железнодорожном районах
Ольга КИВА
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В Хабаровске на две недели отключат горячую воду из-за испытанийВ Хабаровске на две недели отключат горячую воду из-за испытанийФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске с 9 по 22 сентября планируют отключить горячую воду в домах Индустриального района, а также частично Центрального и Железнодорожного районов. Неудобства связаны с проведением гидравлических испытаний на теплосети. Это необходимая процедура в преддверии отопительного сезона.

Как отметили в пресс-службе филиала «Амурская генерация», без горячей воды в Центральном районе останутся дома в границах улиц Гамарника (четная сторона) – Пушкина - Ким-Ю-Чена – Ленинградская. В Железнодорожном районе подачу ресурса ограничат в районе «Хабаровск-2», в домах на улицах Аэродромная и Целинная, поселки Ильинка и Ракитное. Также водоснабжение перекроют в домах в районе улиц Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская и Промышленная.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Напомним, во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить в диспетчерскую службу ХТСК по телефону: (4212) 36-35-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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