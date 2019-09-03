Конкурс «Во славу отцов и Отечества» стартовал в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:00 2019-09-03T04:00:44+03:00

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В Хабаровске стартовал патриотический конкурс «Во славу отцов и Отечества». Начало этого мероприятия совпало с празднованием 74-годовщины окончания Второй мировой войны. На площади «Города воинской славы» торжественно вручил пакеты с заданиями представителям образовательных учреждений всех районов краевого центра.

- Во время учебного года ребята будут участвовать в мероприятиях вроде акций «Дорогами воинской славы», «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Обелиск» и других. Кроме того, школьники будут вести поисковую и музейную работу, изучать исторические архивы и хроники, встречаться ветеранами, создавать альбомы и книги их воспоминаний. Итоги конкурса подведут в мае 2020 года, - прокомментировали в городском управлении образования.

Отметим, что в Хабаровске действуют 70 молодежных военно-патриотических клубов. Среди участников организации более четырех тысяч юношей и девушек. Недавно в полку юных патриотов прибыло пополнение – 40 маленьких «Орлят».

ИСТОЧНИК KP.RU