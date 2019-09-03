За парты в Хабаровском крае в новом учебном году сели 150 тысяч ребят

СЕГОДНЯ 04:19 2019-09-03T04:19:21+03:00

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В Хабаровском крае в новом учебном году за парты сели порядка 150 тысяч ребят. К слову, из них 16 тысяч учеников пошли в первый класс. В краевой столице будут учить 970 детей. Кстати, в вузах и техникумах занятия начались для 78 тысяч студентов.

- С началом учебного года школьников поздравил и глава региона Сергей Фургал. В своей приветственной речи он отметил, что в краевом центре образования создали все условия для получения среднего образования на высшем уровне. По статистике, около половины выпускников Центра – медалисты, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что после торжественных линеек и уроков ученики плавно переместили на митинги, посвященные окончанию Второй мировой войны. Напомним, 2 сентября вошло в историю именно с таким событием. В этот день в 1945 году Япония капитулировала и на этом кровопролитная война закончилась. В память о погибших бойцах школьники возложили цветы к обелискам.

ИСТОЧНИК KP.RU