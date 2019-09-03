Хабаровский библиограф получила гранд на крымской «Тавриде-АРТ»

СЕГОДНЯ 04:40 2019-09-03T04:40:47+03:00

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Хабаровский библиограф Лада Тимкова представила свой проект на крымской «Тавриде-АРТ». Ее инициатива под названием «Литературный скетчбук» заключается в популяризацию чтения среди детей и подростков. Свою идею она презентовала жюри, когда приехала на фестиваль в составе делегации от Хабаровского края.

- По большому счету это творческий и образовательный проект, который носит выездной характер. В качестве площадки для его реализации выбрали детский дом №5 и специальную школу-интернат №1 для детей с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи. Во время занятий ребята будут учиться самостоятельного изготавливать блокноты-скетчбуки и оформлять их в качестве читательских дневников, - прокомментировали в краевом министерстве культуры.

На реализацию идеи хабаровский библиограф получила грант на 300 тысяч рублей. Отметим, что в Хабаровске (впервые в России!) за счет этой инициативы использования «скетчбуков» и «читательских дневников» в образовательном процессе смогут не только творчески подавать учебный материал, но и усиленно закреплять его в условиях работы с большим количеством детей.

ИСТОЧНИК KP.RU