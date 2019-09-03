Выпускники снова попытаются сдать ЕГЭ в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:55 2019-09-03T04:55:09+03:00

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В Хабаровском крае с 3 по 20 сентября пройдет дополнительный этап сдачи ЕГЭ по обязательным предметам. Пройти тестирование смогут те, кто по уважительным причинам не смог ответить на вопросы в основной период по окончании учебного года. Также повторно испытание продут выпускники, которые получили неудовлетворительный результат.

- Сначала будет экзамен по русскому языку, который сдаст только один человек, потом по математике, на которую зарегистрировались 40 человек. Резервный день сдачи этих предметов – 20 сентября, - прокомментировали в краевом министерстве образования.

Результаты тестирования по русскому языку можно будет узнать уже 18 сентября, по математике – 19 сентября. В случае успешной сдачи двух обязательных предметов одиннадцатиклассники получат аттестат о среднем общем образовании.

Отметим, что девятиклассники смогут пройти дополнительное тестирование с 3 по 21 сентября. На пересдачу зарегистрировались 773 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU