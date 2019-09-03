Район Комсомольска прикрыли от «большой» воды достроенной дамбой

СЕГОДНЯ 05:28 2019-09-03T05:28:16+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре закончилось строительство основной защитной дамбы. Возвести гидросооружение удалось силами военных железнодорожников, которых после работ перебросили на два новых участка в район Индустриального шоссе и в район поселка Менделеево. Там предстоит укрепить гидросооружения и увеличить их высоту на случай, если вода достигнет отметки в девять метров.

- Протяженность достроенной дамбы составила больше трех тысяч метров. По сути, она соединила защитные конструкции двух крупных предприятий и позволила прикрыть от возможного подтопления целый район города, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Сейчас продолжаются работы по разработке и отгрузке экскаваторами железнодорожного соединения грунта в самосвалы. В рамках оказания помощи комсомольскому авиационному заводу, военные водители доставляют около 300 метров кубических грунта в сутки. Также военные заготавливают мешки с песком. Для работ в городе задействовали более 120 человек и около 25 единиц автомобильной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU