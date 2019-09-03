2019-09-03T05:59:32+03:00
Общество

Жалобы в день выборов в Хабаровском крае примут по телефону «горячей линии»

Напомним, единый день голосования – 8 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Жалобы в день выборов в Хабаровском крае примут по телефону «горячей линии»Жалобы в день выборов в Хабаровском крае примут по телефону «горячей линии»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае 8 сентября пройдут выборы депутатов в Законодательную думу края, кандидатов в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Чтобы этот процесс прошел правильно с точки зрения закона, избирателям предлагают сообщать о нарушениях, которые будут замечены на участках. Жалобы примут по телефону «горячей линии».

- Специалисты готовы консультировать в течение 8 сентября с 8:00 и завершит ее в 22:00. На площадке Общественной палаты края будут дежурить члены рабочей группы палаты по мониторингу избирательных прав граждан, - прокомментировали в пресс-службе Общественной палаты.

Так, если избирателей, заметивших конфликтные или спорные ситуации, или ставших свидетелями фиксации возможных нарушений, просят позвонить по телефонам: 8-929-412-40-66 и (4212) 754-066.

ИСТОЧНИК KP.RU

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