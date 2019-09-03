СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-03T06:27:51+03:00

За наркотрафик из ЕАО в Хабаровск «бизнесмен» рискует лишиться свободы на 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчине только предъявили обвинение, двух его подельников уже наказали

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В Еврейской автономии предъявили обвинение организатору преступного бизнеса. Мужчина додумался наживаться на конопле, точнее на запрещенной продукции, которая получается из этой травы. К делу фигурант привлек еще двух женщин и мужчин. Подельники в условиях строгой конспирации сначала собирали растения, а потом изготавливали из них незаконный товар.

- Обвиняемый снабжал единомышленников транспортом, растворителем и предметами для сбора конопли. Потом подельники отправляли в места, указанные организатором, где изготавливали гашишное масло. Готовый товар» позже переправляли в Хабаровск, где и происходил сбыт, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Злоумышленники промышляли в период с июня 2017 по февраль 2018 года. Задержать банду удалось после того, как полицейским удалось изъять во время обыска партию наркотического средства, которую фигуранты пытались провезти под одеждой.

На сегодняшний день два участника преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы. Организатору только предстоит пройти через общение с судьями. Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU