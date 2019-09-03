2019-09-03T06:53:01+03:00
Общество

Нужна мужская помощь и микроавтобус в поисках отца и дочки в Хабаровском крае

Мужчина и девочка исчезли на реке Амгунь в районе поселка Джамку 21 июля
Александр ШТААЛЬ
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Поисковики продолжают активно готовиться к предстоящей экспедиции. Цель этого мероприятия – найти пропавших отца и дочку. Известно, что мужчина и девочка исчезли на реке Амгунь в районе поселка Джамку 21 июля 2019 года. Ранее сообщалось, что глава семейства и трое детей сплавлялись на катамаране от станции Сулук по направлению к поселку Березовый. Двух ребят смогли спасти, потому что на них были одеты спасательные жилеты. Судьба третьей несовершеннолетней и ее отца пока неизвестна.

- На сегодняшний день необходима помощь именно мужчин, так как предстоит проделать трудную работу. Обращаемся с просьбой помочь с техникой - нужен микроавтобус или микрогрузовик с будкой, желательно 4вд. Будем признательны за поддержку, - прокомментировали в ПСО «Амур Поиск».

Отметим, что выезд назначили на 10 сентября. Напомним, экспедиция рассчитана на семь днем - на дорогу два дня и сами поиски пять дней. Более подробная информация по телефону 8-909-857-63-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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