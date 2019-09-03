2019-09-03T07:36:06+03:00
Звезды

Спектакли «Золотой маски» потрясают зрителей в Хабаровском крае

Постановки посмотрели больше полутора тысяч человек, билеты на ближайшие спектакли уже раскуплены
Ольга КИВА
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Спектакли «Золотой маски» потрясают зрителей в Хабаровском краеСпектакли «Золотой маски» потрясают зрителей в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае проходит фестиваль Национальной театральной премии «Золотая маска». На сегодняшний день больше одной тысячи шестисот зрителей увидели оригинальные постановки. К слову, показы спектаклей проходят при полных аншлагах.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, открывали фестиваль постановкой «Мужья и жены». Ее увидели зрители в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На остальные шесть постановок билеты уже раскуплены.

Пожилые люди и инвалиды могут бесплатно смотреть спектакли, также воспитанники детских домов бесплатно посетили детские спектакли «Карлик нос» и «Осторожно, эльфы!». Для детей из многодетных семей при покупке билета действовала 50-процентная скидка.

Отметим, что в рамках фестиваля организовали специальную образовательную программу, курс театрального блогера, который посетили 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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