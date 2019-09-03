2019-09-03T08:07:42+03:00
Происшествия

В Хабаровске внук позарился на кровные бабушкины 90 тысяч рублей

По версии следствия, парень снял со счета деньги с помощью мобильного приложения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске внук позарился на кровные бабушкины 90 тысяч рублейВ Хабаровске внук позарился на кровные бабушкины 90 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Пожилая хабаровчанка с ужасом обнаружила, что с ее счета пропали 90 тысяч рублей. Женщине в банке предоставили выписку, согласно которой она сама перевела деньги на карты незнакомых граждан. Однако горожанка всячески пыталась убедить сначала банковских работников, а потом и полицейских, что карту не теряла, никому ее не передавала и пин-код не называла.

- По заявлению потерпевшей провели проверку и выяснили, что деньги со счета перевели при помощи мобильного сервиса. И причастен, по версии следствия, к этому родной внук пенсионерки, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама женщина рассказала, что 34-летний внук несколько раз заходил к ней в гости и просил сотовый телефон для срочных звонков. Родственник не стал отрицать свою вину и написал явку с повинной. С его слов стало ясно, что он забирал у бабушки деньги путем перевода на банковские карты своих знакомых, а затем тратил их на личные нужды.

В отношении мужчины завели и расследуют уголовное дело. К слову, ранее фигуранта не раз привлекали к ответственности за грабеж и серию разбойных нападений. Из мест лишения свободы он освободился в июле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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