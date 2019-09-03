2019-09-03T11:27:45+03:00
Происшествия

Хабаровчанин протаранил машину с женщиной и ребенком

Его автомобиль врезался в иномарку, едущую впереди
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин протаранил машину с женщиной и ребенкомХабаровчанин протаранил машину с женщиной и ребенкомФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне, 2 сентября, в Хабаровске машина Маzdа Dемiо врезалась в автомобиль Тоуота Соrоllа. За рулем первой иномарки находился мужчина, который не рассчитал дистанцию до двигающейся впереди машины и допустил столкновение. Происшествие случилось на улице Воронежской в районе дома №67.

Как сообщил информированный источник, в машине Тоуота Соrоllа на момент аварии находились женщина-водитель и двухлетний ребенок. Пострадавшим вызвали скорую помощь. Позже врачи диагностировали у автолюбительницы ушиб мягких тканей головы. Аналогичные травмы получил и ребенок.

Известно также, что водитель Маzdа Dемiо на момент аварии был трезв. Его стаж вождения с 1995 года. В отношении него вынесли определение о возбуждении административного дела.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах во время поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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