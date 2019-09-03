СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-03T09:20:38+03:00

В Комсомольске собирают гумпомощь для пострадавших от паводка Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В первую очередь нужна бутилированная вода, средства гигиены и для мытья и чистки

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В Комсомольске-на-Амуре начали собирать гумпомощь для пострадавших от паводка. К жителям города обращаются с просьбой не оставаться в стороне от чужой беды и по мере сил поддержать подтопленцев.

Как сообщили в городской администрации, в первую очередь нужны бутилированная вода, средства гигиены, мытья и чистки. Принимают одноразовые полотенца, влажные салфетки и туалетную бумагу. Также требуются чистящие средства, перчатки, средства для дезинфекции, мешки для мусора, моющие средства для посуды и губки.

Отметим, что пострадавших от паводка временно переселяют в спецпункты. Такое помещение находится по адресу: улица Амурская, 4. Он открыт с 9:00 до 18:00.

Напомним, сегодня утром, 3 сентября, уровень Амура в городе Юности достиг отметки в 766 сантиметров. По прогнозам гидрологов, вода и дальше будет подниматься, ожидаемая тенденция – 13 сантиметров в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU