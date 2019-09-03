Больное сердце подвело водителя в Комсомольске прямо на дороге

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-03T08:45:07+03:00

В силу внезапно ухудшившегося состояния мужчина выехал на встречку и врезался в автобус

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В Комсомольске-на-Амуре иномарка врезалась в автобус. Печален не сам факт произошедшего, а обстоятельства. Известно, что за рулем легкового авто находился мужчина, у которого во время поездки стало плохо с сердцем. Из-за внезапно ухудшившегося состояния водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус.

- О происшествии на Комшоссе стало известно сегодня, 3 сентября. На эту дорогу перебралось большое количество автолюбителей после того, как закрыли для проезда улицу Пермскую. Дорожная авария произошла на мостике через ручей Теплый ключ, – рассказал информированный источник.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть водителя легкового авто. Из-за случившегося движение по полосе в сторону Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре сейчас заблокировано. На месте аварии организовали реверсивное движение. Пока объехать это место не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU