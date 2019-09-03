2019-09-03T11:26:16+03:00
Общество

«Визитную карточку» показал Хабаровский край на «Улице Дальнего Востока»

Павильон оформили под «Амурские столбы» - уникальный памятник природы региона
Александр ШТААЛЬ
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«Визитную карточку» показал Хабаровский край на «Улице Дальнего Востока»«Визитную карточку» показал Хабаровский край на «Улице Дальнего Востока»Фото: Александра ШОПЕНКО
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Хабаровский край представил свою «визитную карточку» на выставке «Улицы Дальнего Востока». Это мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума, который стартовал во Владивостоке. В выставке участвуют 11 регионов, павильон каждого из них уже осмотрели вице-премьер Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

- Чтобы представить край, предоставленную для презентации территорию разделили на четыре тематические зоны. Здесь представили продукцию краевых предприятий и инвестиционные проекты по отраслям. В целом павильон оформили под «Амурские столбы» - уникальный памятник природы региона, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

В зоне «Туризм» появилась точная копия высокогорного озера Медвежье, а в зоне «Судостроение» - миниатюрная модель завода с искусственной рекой и плывущими по ней кораблями. На площадке «Промышленный потенциал» представят товары краевых предприятий, работающих в области самолето- и судостроения, фармацевтики, машиностроения, IT-индустрии и металлургии.

Отметим, что выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта с 3 по 6 сентября. В этот период ее смогут посетить гости и участники ВЭФ. После этого 7 сентября пройтись по «улице» смогут многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций, а 8 сентября выставку откроют уже для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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