2019-09-03T12:03:46+03:00
Общество

В Хабаровском крае нашли набор краснокнижных животных, продаваемых через интернет

Похоже, владельцы сайтов не знали об административной и уголовной ответственности за такой бизнес
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае нашли набор краснокнижных животных, продаваемых через интернетВ Хабаровском крае нашли набор краснокнижных животных, продаваемых через интернетФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае нашли сайты, владельцы которых без зазрений совести торговали краснокнижными животными. Так, не интернет-ресурсах нашли предложения по продаже стерляди из семейства осетровых, черепахи «Дальневосточный трионикс», Амурского полоза, пятнистого оленя, белого и серого гусей, гималайского медведя, птицы лысухи, ястреба-тетеревятника, байбака - обыкновенного сурка и других животных.

- Во время проверки выяснили, что на сайтах отсутствовала информация о законности продажи перечисленных животных. Между тем, торговать краснокнижными животными можно только при наличии разрешительных документов. В противном случае наступает административная или того хуже уголовная ответственность, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Разбирательства по поводу торговли краснокнижными животными закончились судами. Прокурор направил 11 исков с требованием признать опубликованную информацию запрещенной на территории России и блокировать сайты. Все заявления удовлетворены полностью, семь судебных решений вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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