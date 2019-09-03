В Хабаровском крае выбрали лучшие общественные советы при органах власти

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-03T09:38:54+03:00

Рейтинг составили на основании данных за первые шесть месяцев 2019 года

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В Хабаровском крае оценили работу общественных советов при органах власти. Мониторинг проводили на основании данных за первые шесть месяцев 2019 года. По итогу этой работы выделили «отличников». В тройке лидеров оказались общественный совет регионального министерства образования и науки, консультативно совещательный орган министерства здравоохранения края и совет при министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

- При оценке учитывали качество взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества, проведение мероприятий общественного контроля, а также информационное сопровождение работы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Также отметили общественные советы при комитете по внутренней политике, комитете регионального государственного контроля и лицензирования и комитете государственного строительного надзора. Особого внимания удостоили советы Комсомольска-на Амуре, Хабаровска и Хабаровского района, а также Нанайского района.

Напомним, всего в крае действуют 28 советов при органах исполнительной власти края, еще три находятся в стадии формирования. В муниципальных образованиях функционируют 19 консультативно-совещательных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU