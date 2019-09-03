2019-09-03T11:40:47+03:00
Общество

Военные в Хабаровске побывали на молитве перед иконой пророка Божия Илии

В Спасо-Преображенский собор святыню доставили 2 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Военные в Хабаровске побывали на молитве перед иконой пророка Божия ИлииВоенные в Хабаровске побывали на молитве перед иконой пророка Божия ИлииФото: Хабаровская епархия
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В Спасо-Преображенский собор Хабаровска 2 сентября доставили главную икону Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России. Перед святым образом пророка Божия Илии ужу совершили молебен, который возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, на общей молитве собрались представители военно-воздушных сил. К ним после богослужения владыка митрополит обратился с речью. Он напомнил, что народ непобедим, пока любит свое отечество, чтит и помним подвиг отцов, не искажает историю своего государства, ценит культурные и нравственные устои.

Напомним, по преданию пророк Илия при жизни был вознесен на небо в колеснице. Поэтому этого святого считают покровителем воздушно-космических сил России. Святыню будут перевозить по гарнизонам и храмам нашей страны, а через год она займет место в Главном военном храме Воскресения Христова. В Хабаровском соборе икона будет находиться до 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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