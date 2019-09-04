2019-09-04T05:09:37+03:00
Общество

На реке Богачева в Хабаровске восстановили дамбу

Насосами продолжают откачивать воду с подтопленной территории
Александр ШТААЛЬ
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На реке Богачева в Хабаровске восстановили дамбуНа реке Богачева в Хабаровске восстановили дамбуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске восстановили дамбу на реке Богачева. Напомним, на прошлой неделе в сооружении пришлось проделать брешь. Сейчас воду с подтопленной территории откачивают с помощью насосов. К слову, гидрологическая обстановка в городе постепенно стабилизируется. Вода в Амуре медленно, но спадает, эксперты прогнозируют, что такая тенденция сохранится в ближайшее время.

Как отметили в городской администрации, сейчас в районе дамбы работает насосная группа общей производительностью более трех с половиной тысяч кубометров воды в час. Однако сотрудники экстренных служб переживают, что в случае дождей спад воды остановится. Пока непогода сделала передышку, рабочие срочно откачивают воду с подтопленных территорий.

Отметим, что вода в реке Богачева убывает медленно. Сегодня, 3 сентября, ее уровень сравнялся с амурским. Насосные установки в городе будут работать, пока уровень Амура не опустится до безопасной отметки, то есть ниже шести метров. Сейчас активно идут работы в микрорайоне «Красная речка», а также у дамбы на улице Вилюйской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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