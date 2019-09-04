СЕГОДНЯ 00:58 2019-09-04T05:10:52+03:00

Погода в Хабаровске на 4 сентября 2019 года: днем до +26, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадков не будет на больше части Хабаровского края

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +24+26.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +24+26.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.

В Чегдомыне возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +21+23.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU