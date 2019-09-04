Погода в Хабаровске на 4 сентября 2019 года: днем до +26, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +24+26.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +24+26.
В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +25+27.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.
В Чегдомыне возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +21+23.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.
ИСТОЧНИК KP.RU