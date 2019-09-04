2019-09-04T05:13:05+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 4 сентября 2019: ожидается спад на 5-10 сантиметров

Такие прогнозы дают гидрологи на ближайшие два дня
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 4 сентября 2019: ожидается спад на 5-10 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 4 сентября 2019: ожидается спад на 5-10 сантиметровФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

У Хабаровска ожидается спад уровня воды в Амуре на 5-10 сантиметров. Такие прогнозы дают гидрологи на ближайшие два дня. Сегодня утром, 4 сентября, река была на отметке в 625 сантиметров. Данные опубликованы на интернет-портале ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на реках Амур, Уссури, Кур, Тунгуска и Амгунь уровни воды выше нормы на 2,0-4,05 метра. Затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь. На уровне опасного явления сейчас вода в Амуре на участке от Хабаровска до села Нижнетамбовское. Гребень паводка сейчас в Нанайском районе у села Троицкое.

Напомним, сейчас штормовое предупреждение действует на Нижнем Амуре в Ульчском районе, где у села Мариинское в ближайшие сутки уровни воды достигнут отметки категории опасного явления. Аналогичная ситуация ожидается у села Новосоветское в ближайшие сутки. Также в Вяземском районе на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка 4-5 сентября ожидается подъем до отметок 510-530 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Летающими» танками удивят в Хабаровском крае в День танкиста
Для поисков пропавших отца и дочки в Хабаровском крае не хватает машины
Продавец в Биробиджане посмел торговать спиртным в «трезвый» понедельник
Хабаровчанин бесплатно отработает за «засвеченный» в новой фирме паспорт
Военные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Желудевая кампания стартовала в зоосаде под Хабаровском
Хабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории
Пешеход умер после аварии на «зебре» в Хабаровске
На трассе «Амур» в ЕАО с 5 сентября возможны проблемы с проездом
У хабаровчанина украли телефон прямо во время разговора
Отключения воды в Хабаровске закончатся 29 сентября 2019 года
Туристические «фишки» Хабаровска оценят гости из корейского Пучона
Министр МЧС России оценил готовность Хабаровского края к новой волне паводка
В Хабаровске рассказали, где купить «Доступную рыбу» в 2019 году
Улицы и дворы в Биробиджане продезинфицируют после схода воды
Уровень Амура в Комсомольске 4 сентября 2019: вода стремится к восьми метрам
Жителя Хабаровского края обвиняют в смерти сгоревших детей и их мамы