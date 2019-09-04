Уровень Амура в Хабаровске 4 сентября 2019: ожидается спад на 5-10 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:05 2019-09-04T05:13:05+03:00

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У Хабаровска ожидается спад уровня воды в Амуре на 5-10 сантиметров. Такие прогнозы дают гидрологи на ближайшие два дня. Сегодня утром, 4 сентября, река была на отметке в 625 сантиметров. Данные опубликованы на интернет-портале ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на реках Амур, Уссури, Кур, Тунгуска и Амгунь уровни воды выше нормы на 2,0-4,05 метра. Затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь. На уровне опасного явления сейчас вода в Амуре на участке от Хабаровска до села Нижнетамбовское. Гребень паводка сейчас в Нанайском районе у села Троицкое.

Напомним, сейчас штормовое предупреждение действует на Нижнем Амуре в Ульчском районе, где у села Мариинское в ближайшие сутки уровни воды достигнут отметки категории опасного явления. Аналогичная ситуация ожидается у села Новосоветское в ближайшие сутки. Также в Вяземском районе на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка 4-5 сентября ожидается подъем до отметок 510-530 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU