Жителя Хабаровского края обвиняют в смерти сгоревших детей и их мамы
В Хабаровском крае ждет суда мужчина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, среди погибших три ребенка и их мама. Семья находилась в частном доме в поселке Маяк, когда случился пожар. Мужчина успел выбраться на улицу, а женщина и дети погибли, дом сгорел дотла вместе с ними.
- Во время расследования выяснили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Все электрооборудование жильцы подключили к единственной розетке в доме. Ночью 31 января 2019 года мужчина, будучи пьяным, добавил к ней еще два обогревателя. Это привело к перегреву электропроводки и ее воспламенению, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю.
Сам фигурант не стал отпираться от предъявленного обвинения, во всем сознался и раскаялся. Следователи собрали достаточно доказательств против мужчины. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU