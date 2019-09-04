Жителя Хабаровского края обвиняют в смерти сгоревших детей и их мамы

СЕГОДНЯ 02:29 2019-09-04T05:14:21+03:00

По версии следствия, мужчина включил в и без того перегруженную розетку обогреватели, тем самым спровоцировав возгорание

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В Хабаровском крае ждет суда мужчина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, среди погибших три ребенка и их мама. Семья находилась в частном доме в поселке Маяк, когда случился пожар. Мужчина успел выбраться на улицу, а женщина и дети погибли, дом сгорел дотла вместе с ними.

- Во время расследования выяснили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Все электрооборудование жильцы подключили к единственной розетке в доме. Ночью 31 января 2019 года мужчина, будучи пьяным, добавил к ней еще два обогревателя. Это привело к перегреву электропроводки и ее воспламенению, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант не стал отпираться от предъявленного обвинения, во всем сознался и раскаялся. Следователи собрали достаточно доказательств против мужчины. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU