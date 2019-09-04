Уровень Амура в Комсомольске 4 сентября 2019: вода стремится к восьми метрам

СЕГОДНЯ 02:47 2019-09-04T05:16:11+03:00

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В Комсомольске утром 4 сентября вода в Амуре была на отметке 778 сантиметров. Об этом сообщили в управления ГО и ЧС администрации города. Похоже, неприятные прогнозы гидрологов продолжают сбываться. Так, в ближайшие сутки река может подрасти еще на 12 сантиметров. Напомним, опасным явления стало еще на отметке в 650 сантиметров.

Ранее сообщалось, что уровень Амура в краевой столице стабильно продолжает снижаться. Напомним, максимальной отметкой, до которой в этом году добралась вода, было 642 сантиметра. По состоянию на шесть часов утра 4 сентября уровень реки у Хабаровска составил 625 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в городе вода в ближайшие два дня спадет на 5-10 сантиметров.

К слову, на уровне опасного явления сейчас вода в Амуре на участке от Хабаровска до села Нижнетамбовское. Гребень паводка находится в Нанайском районе у села Троицкое.

ИСТОЧНИК KP.RU